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Сборные России по горнолыжному спорту и фристайлу начали тренировочные сборы на Эльбрусе

Сборные России по горнолыжному спорту и фристайлу открыли летний сезон тренировочных сборов на горе Эльбрус. Об этом журналистам в четверг сообщили в пресс-службе института развития "Кавказ.РФ".

Сборные России по горнолыжному спорту и фристайлу начали тренировочные сборы на Эльбрусе
© РИА Новости

"С 11 мая на всесезонном курорте "Эльбрус" начинается традиционный летний сезон учебно-тренировочных сборов. На склонах самой высокой горы Европы готовятся оттачивать мастерство сборные команды страны по горнолыжному спорту и фристайлу. Первыми большой сбор проведут горнолыжники", - говорится в сообщении.

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В сборах примут участие не только взрослые мужская и женская команды, но и юниорская. Спортсмены будут выходить на трассы вплоть до начала июля, тренировки будут проводиться в первой половине дня по пять часов. С 18 мая по 23 июля пройдут тренировки сборной России по фристайлу.

Благодаря низким температурам и подготовке высокогорной зоны катания сборные команды могут проводить полноценные тренировки практически круглый год, пояснил заместитель гендиректора "Кавказ.РФ" Хиса Беккаев. "По доброй традиции Эльбрус принимает профессиональных спортсменов, спортивных лидеров страны. Для них это возможность тренироваться в условиях высокогорья практически круглый год, для нас - возможность развивать наш курорт еще и как спортивную базу", - отметил Беккаев.

Курорт "Эльбрус" - один из первых горнолыжных центров страны, работает с 1970-х годов. Развитием ВТРК и одноименной экономической зоны занимается институт развития "Кавказ.РФ". Курирует работу Минэкономразвития РФ. В настоящее время горнолыжный сезон продолжается, для гостей курорта работают красные и синие трассы от станции Гарабаши до Кругозора, на высоте от 3 847 м до 3 000 м.

На курорте работают три очереди гондольных канатных дорог, в том числе самая высокогорная в стране, расположенная на отметке 3 847 м над уровнем моря. Зимой гостям доступно 17 км горнолыжных трасс, сезон - самый продолжительный в России, в среднем длится с конца ноября до начала июля. Всего доступно около тысячи мест размещения, в том числе на высоте 3 912 м работает высокогорный отель.

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