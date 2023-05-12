Сучилов и Первушин завершили карьеру в биатлоне

Сучилову 30 лет. Он двукратный чемпион Универсиады-2017, победитель этапов Кубка IBU, многократный призер российских соревнований. Лучший результат на Кубке мира он показал в сезоне-2020/21, когда стал 35-м в спринте в Контиолахти.