Объявлены спортсменки, которые чаще всех проверялись на допинг

Биатлонистки Лариса Куклина, Ксения Довгая, а также лыжница Екатерина Смирнова чаще всех проверялись Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) с начала 2023 года.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы РУСАДА. За первые четыре месяца спортсменки проходили проверку на допинг по пять раз.