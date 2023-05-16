Вяльбе: я категорически против того, чтобы наши спортсмены выступали без флага и гимна

«Нас пока никто никак не допускал. Поэтому пока не знаю, что там придумает Международная федерация лыжного спорта. Но я категорически против того, чтобы наша команда выступала без флага и гимна, в нейтральном статусе. Мне плевать на то, что о нас думают наши конкуренты — я ничего об этом не думаю. Да и знать ничего не желаю.