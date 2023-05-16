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Вяльбе: я категорически против того, чтобы наши спортсмены выступали без флага и гимна

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поделилась мнением о том, стоит ли чем-то жертвовать ради выступления на международной арене.

Вяльбе: я категорически против того, чтобы наши спортсмены выступали без флага и гимна
© Чемпионат.com

«Нас пока никто никак не допускал. Поэтому пока не знаю, что там придумает Международная федерация лыжного спорта. Но я категорически против того, чтобы наша команда выступала без флага и гимна, в нейтральном статусе. Мне плевать на то, что о нас думают наши конкуренты — я ничего об этом не думаю. Да и знать ничего не желаю.

Раньше было интересно со всеми бегать, умели дружить с иностранцами. Когда была конкуренция, всегда было интересно соревноваться. Мне повезло, я не бегала без конкуренции», — приводит слова Вяльбе «ТИ-Спорт».

Напомним, российские спортсмены были отстранены от международных соревнований. Выступления сейчас возможны только под нейтральным статусом.

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