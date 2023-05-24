Тренер Бородавко: скорее всего, будет продление санкций

— Сейчас спортсмены и тренеры уже успокоились. Мы спокойно воспринимаем все решения. Скорее всего, будет продление санкций. Мы готовимся к этому, будет обсуждать новый календарь. Будем планировать новые соревнования, — сказал Бородавко в эфире «Матч ТВ».