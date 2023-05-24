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«Скорее всего, будет продление санкций» — тренер лыжников Бородавко

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в эфире «Матч ТВ» заявил, что Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) не отменит санкции в отношении российских спортсменов.

Тренер Бородавко: скорее всего, будет продление санкций
© Матч ТВ

Ранее в СМИ появилась информация, что FIS обсудит допуск россиян и белорусов на заседании 24 мая.

— Сейчас спортсмены и тренеры уже успокоились. Мы спокойно воспринимаем все решения. Скорее всего, будет продление санкций. Мы готовимся к этому, будет обсуждать новый календарь. Будем планировать новые соревнования, — сказал Бородавко в эфире «Матч ТВ».

Решением FIS российские и белорусские спортсмены в прошлом сезоне были отстранены от международных стартов из за ситуации на Украине.

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