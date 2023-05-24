Лыжница Непряева: на выпускной альбом меня прифотошопили с краю

«Папа — лыжник, мама тоже, она и тренер. Бабушки хотели отдать меня в фигурное катание или художественную гимнастику, потому что я была очень маленькая (сейчас уже другое дело), но была проблема — некому было меня водить на тренировки. Поэтому папа сказал, что я тоже буду заниматься лыжами. Вот и вся история!»