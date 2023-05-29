Лыжник Спицов подвел итоги сезона

«Оцениваю свое выступление в прошедшем сезоне на 7 из 10. В начале были неплохие всплески, часто попадал на пьедестал в коньке, неплохо удавались некоторые спринты. Но после Нового года, к сожалению, заболел, форсировал подготовку и не сумел нормально подойти к «Чемпионским высотам». ДА и на чемпионате России тоже не всё сложилось, как хотел.



Мне не помешает стабильность . На Кубке мира я проводил меньше гонок, чем в прошлом сезоне. И это были по большей части специализированные гонки — коньковые разделки или масс старты. А в России с прошлой осени стал бегать всё подряд, включая спринты обоими стилями. В будущем мне стоит грамотнее раскладывать силы по сезону, чтобы до апреля остались силы. Ясно, что гонок будет много, и выкладываться придется в каждой из них. Но хорошо бы не жертвовать одними стартами ради других», — приводит слова Спицова в интервью «Матч ТВ».