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Денис Спицов: за минувший сезон поставлю себе 7 баллов из 10

Олимпийский чемпион российский лыжник Денис Спицов подвёл итоги минувшего сезона. По итогам сезона-2022/2023 он занял четвертое место в общем зачёте Кубка России.

Лыжник Спицов подвел итоги сезона
© Betassist

«Оцениваю свое выступление в прошедшем сезоне на 7 из 10. В начале были неплохие всплески, часто попадал на пьедестал в коньке, неплохо удавались некоторые спринты. Но после Нового года, к сожалению, заболел, форсировал подготовку и не сумел нормально подойти к «Чемпионским высотам». ДА и на чемпионате России тоже не всё сложилось, как хотел.

Мне не помешает стабильность . На Кубке мира я проводил меньше гонок, чем в прошлом сезоне. И это были по большей части специализированные гонки — коньковые разделки или масс старты. А в России с прошлой осени стал бегать всё подряд, включая спринты обоими стилями. В будущем мне стоит грамотнее раскладывать силы по сезону, чтобы до апреля остались силы. Ясно, что гонок будет много, и выкладываться придется в каждой из них. Но хорошо бы не жертвовать одними стартами ради других», — приводит слова Спицова в интервью «Матч ТВ».

Денис Спицов участвовал в двух Олимпийских играх — в Пхёнчхане-2018 и Пекине-2022. 26-летний россиянин завоевал пять медалей Олимпиад: одну золотую (эстафета на ОИ-2022), три серебряных (эстафета и командный спринт на Играх в Пхёнчхане и скиатлон в Пекине), а также бронзу в разделке на Олимпиаде-2018.

В настоящий момент Спицов находится в Кисловодске, где под руководством старшего тренера сборной России Юрия Бородавко готовится к следующему сезону.

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