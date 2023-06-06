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Лыжники Непряева и Терентьев объявили о помолвке

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева и двукратный бронзовый призер ОИ в Пекине Александр Терентьев опубликовали фото с помолвочным кольцом.

Лыжники Непряева и Терентьев объявили о помолвке
© Спорт день за днем

Фотография была сделана около мемориала «Москва — город-герой», расположенного недалеко от Кутузовского ЗАГСа.

Соцсети

О своих отношениях пара объявила в октябре прошлого года. До этого момента Непряева скрывала свою личную жизнь. А Терентьев до отношений с Натальей встречался с другой российской лыжницей Анной Грухвиной.

Пара Непряевой и Терентьева стала четвертой в российской сборной, также в отношениях состоят Ольга Кучерук и Иван Якимушкин, Александр Большунов и Анна Жеребятьева и Татьяна и Егор Сорины.

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