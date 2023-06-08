В сборной России по фристайлу сменился главный тренер

"Мы сделали корректировки в тренерских штабах, они коснулись всех дисциплин, кроме ски-кросса и акробатики, - сказал Курашов. - Это не означает, что кто-то плохо работал или не справлялся. Коррективы мы начали производить еще по ходу - у нас появились новые специалисты по физподготовке, аналитики, достаточно серьезно усилили комплексную научную группу по каждой дисциплине".