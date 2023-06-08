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Россиянка Варвара Прохорова первой в мире покорила Эльбрус на беговых лыжах

Мастер спорта по лыжным гонкам, российская спортсменка Варвара Прохорова покорила Эльбрус на беговых лыжах. Она стала первым в мире человеком, которому удалось это сделать.

Россиянка Варвара Прохорова первой в мире покорила Эльбрус на беговых лыжах
© Чемпионат.com

Восхождение началось сегодня, 8 июня, в четыре часа утра по московскому времени. Во время остановок Варвара даже пыталась вести репортаж.

«На горе прекрасная погода. Вначале ехать будет хорошо, леденистая поверхность придаст прекрас

Дошли до высоты 5000 метров. Сначала темп был очень быстрый, но когда началась крутая часть, на лыжах стало очень неудобно. Однако мы не сдаёмся», — говорит Прохорова в видео во время восхождения.

«Я смогла. Без использования допстраховки», — написала Прохорова в своём телеграм-канале, дойдя до вершины.

31-летняя Прохорова участвовала в соревнованиях по лыжероллерам, лыжным гонкам и ски-альпинизму, а также в марафонской серии Russialoppet.

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