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Клебо может разорвать контракт с Gillette из-за работы компании в России

Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо может отказаться от сотрудничества с брендом Gillette, принадлежащим компании Procter&Gamble, из-за того, что он продолжает работу на российском рынке.

Лыжник Клебо может разорвать контракт с Gillette из-за работы компании в России
© Чемпионат.com

«У Йоханнеса есть рекламный контракт с Gillette с февраля. Это часть кампании бренда, которую Норвежская лыжная ассоциация поддержала во время этапа Кубка мира в Хольменколлене. Мы знаем о проблеме, связанной с Procter&Gamble, и уже начали диалог с компанией. Разорвать контракт? Мы будем ждать ответа компании и критически оценивать его», — приводит комментарий Хокона Клебо, отца и менеджера спортсмена, издание VG.

В последние недели в Норвегии большое внимание уделяется проблеме работы брендов, внесённых Украиной в чёрный список из-за продолжения их работы в России.

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