Лыжник Клебо может разорвать контракт с Gillette из-за работы компании в России

«У Йоханнеса есть рекламный контракт с Gillette с февраля. Это часть кампании бренда, которую Норвежская лыжная ассоциация поддержала во время этапа Кубка мира в Хольменколлене. Мы знаем о проблеме, связанной с Procter&Gamble, и уже начали диалог с компанией. Разорвать контракт? Мы будем ждать ответа компании и критически оценивать его», — приводит комментарий Хокона Клебо, отца и менеджера спортсмена, издание VG.