Лыжница Терезе Йохауг рассказала о тяжелых родах

«Я плакала в тысячу раз больше, чем мой ребёнок. Это был выброс огромного количества гормонов. Я прекрасно знаю своё тело как спортсменка, но тут я не могла себя контролировать. Я просто лежала в постели и рыдала», — приводит слова Йохауг Dagbladaet.