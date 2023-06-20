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«Лежала в постели и рыдала». Терезе Йохауг рассказала о тяжёлых родах

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг рассказала о тяжёлых родах.

Лыжница Терезе Йохауг рассказала о тяжелых родах
© Чемпионат.com

«Я плакала в тысячу раз больше, чем мой ребёнок. Это был выброс огромного количества гормонов. Я прекрасно знаю своё тело как спортсменка, но тут я не могла себя контролировать. Я просто лежала в постели и рыдала», — приводит слова Йохауг Dagbladaet.

Йохауг завершила карьеру в сезоне-2021/2022. 34-летняя норвежка — четырёхкратная олимпийская чемпионка 2010 и 2022 годов, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте. В её активе 81 личная победа на этапах Кубка мира (это второй показатель после другой норвежки, Марит Бьорген). Терезе специализировалась на дистанционных гонках.

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