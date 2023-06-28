Норвежский лыжник потратил кучу денег, чтобы сравняться с Большуновым

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо по окончании прошлого сезона отказался тренироваться со сборной Норвегии и теперь все вопросы по своей подготовке решает самостоятельно, будь то горные сборы, оплата работы физиотерапевта или сервисёра. Недавно Клебо потратил € 120 тысяч (более 11 миллионов рублей по текущему курсу) на приобретение и установку дома тредбана (беговой дорожки для лыжников), который у Александра Большунова появился год назад.

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Клебо даже пригласил журналистов ведущих СМИ Норвегии, чтобы рассказать о своих планах по подготовке к предстоящему сезону и показать новое устройство.

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«Надеюсь, окупится. Этот тредбан позволяет имитировать любые трассы, что важно в преддверии чемпионата мира и Олимпиады. Думаю, я проведу на нём много часов тренировок и стану ещё сильнее», – заявил Клебо.

Норвежец использует тредбан уже давно. Ещё в 2017-м во время подготовки к Олимпиаде в Пхёнчхане Йоханнес проводил тренировки в крупнейшем спортивном центре Olympiatoppen.

В 2019-м он вместе с родителями и дедом-тренером оборудовал в доме в Тронхейме специальное помещение для установки личного тредбана. Тогда ему привезли достаточно простую норвежскую модель Abilica XC-Mill 2700, в разработке и тестировании которой Клебо и сам принимал участие. Эта модель позволяет работать на классических лыжероллерах и велосипеде.

Теперь у Клебо другая модель, более совершенная.

Он не уточнял, какая именно. Но, судя по всему, это такой же тредбан, как у Александра Большунова. И такой же, как в Инновационном центре Олимпийского комитета России, на котором можно и коньком тренироваться, и классикой, и оценить своё физическое состояние по массе параметров.

Модель Rodby RL3500E. Длина бегового полотна – 3500 мм, ширина – 2700 мм. Угол наклона – до 14 градусов. Скорость – до 50 км/ч (для тестов на лыжероллерах – до 30 км/ч). Есть возможность симуляции рельефа конкретных трасс.

«Теперь у меня дома есть тредбан. Он установлен в специальном помещении, осенью я уже тренировался на нём. Зеркала, камеры – всё есть. Я могу загрузить в устройство любые протоколы, которые нужны. В принципе, обхожусь даже без помощи. Там всё просто и управление через пульт. Я совсем немного времени потратил на то, чтобы разобраться, как всё работает – чуть-чуть походил по меню и понял, что и как нужно делать», — говорил Большунов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Но вряд ли Александр активно использует тредбан для регулярных тренировок. Почему? Об этом говорил легендарный тренер Александр Грушин, под руководством которого женская лыжная сборная СССР была непобедима.

«Сколько дней спортсмен находится на сборах и соревнованиях? Примерно 300. Потом приехал домой, а там наваливаются домашние дела, каким бы профессионалом ты ни был. Может быть, Саша за пять-шесть дней пребывания дома проведёт две, максимум три тренировки на тредбане. А может, даже и нет.



Только этот фактор вызывает сомнения в эффективности такой покупки. Но раз он куплен, давайте дальше. Можно ли совершенствовать на тредбане технику? Если пытаться этим заниматься, то скорость передвижения нужно использовать близкую к соревновательной. Однако целесообразно ли проводить подобные высокоинтенсивные тренировки после нагрузок на сборах, когда идёт разгрузочная фаза?» — говорил Грушин в интервью «Чемпионату».

Хотя это лишь предположение.