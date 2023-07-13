Лыжники Махоумс и Шиффрин признаны лучшими спортсменами года на ESPYS 2023

«Этот сезон был просто невероятным, и было много разговоров о рекордах. Это заставило меня задуматься: почему рекорд на самом деле важен? Я просто чувствую, что не так важно бить рекорды или сбрасывать их. Важно задавать тон следующему поколению, вдохновлять их», – приводит слова Шиффрин ESPN.