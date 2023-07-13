Тренер Иванов поделился мнением о лыжнике Глебе Ретивых

«Глеб, как я понимаю, видимо, им не соответствует по тем результатам, которые были в прошедшем сезоне (он только дважды финишировал в тройке сильнейших — на этапе Кубка России и в финале этого же турнира в апреле.



Нельзя сказать, что регрессирует. Везде бьётся за лучшие места, да, не всегда получается. Это свидетельствует о том, что у нас много спортсменов очень высокого уровня. Сейчас такая тенденция в лыжных гонках, что, в основном, на первые позиции выходят универсалы. Выигрывают на таких длительных соревнованиях, типа Кубка России, по большей части, разносторонние гонщики. Кто одинаково успешен и в спринтах, и на дистанции, умеет соревноваться и коньковым стилем, и классическим. Глеба, как ни парадоксально, подводит то, что он очень сильный спринтер, прирождённый. Правда, он прибавил как дистанционщик, показывает неплохие результаты, но этого не хватает, чтобы стать лидером.



Плюс есть ещё один момент. Раз сейчас нас не пускают на международную арену, и неизвестно, когда допустят, руководители лыжного спорта стараются больше доверять перспективным ребятам, смотрят в будущее. Те, кому за 30, не добавят в скорости, а у молодёжи больше возможностей прогрессировать. Был бы Глеб чуть младше, возможно, находился бы в рядах национальной команды. При этом Ретивых рано сбрасывать со счетов. Он своё ещё покажет», – приводит слова Иванова «Тюменская арена».