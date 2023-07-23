Наталья Непряева выиграла гонку на 10 км на лыжероллерах в Малиновке, Кулешова стала 2-й
Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира – 2021/2022, российская лыжница Наталья Непряева стала победительницей гонки на лыжероллерах с раздельным стартом в свободном стиле на 10 км в рамках контрольной тренировки на сборе группы Юрия Бородавко в Малиновке.
Лыжероллеры. Контрольная тренировка. Малиновка. Гонка с раздельным стартом. Свободный стиль. Женщины
1. Наталья Непряева – 28.10,1.
2. Анастасия Кулешова – отставание 35,1 секунды.
3. Анна Суркова +1.19,4.
4. Светлана Заборская + 1.26,2.
5. Екатерина Шибекина +1.35,2.
6. Елизавета Маслакова +1.53,2.
Ранее Непряева уверено выиграла классический спринт и масс-старт на 30 км.
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