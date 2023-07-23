Непряева выиграла гонку на 10 км на лыжероллерах в Малиновке

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира – 2021/2022, российская лыжница Наталья Непряева стала победительницей гонки на лыжероллерах с раздельным стартом в свободном стиле на 10 км в рамках контрольной тренировки на сборе группы Юрия Бородавко в Малиновке.