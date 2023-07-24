Тренер Турышев высказался о первых гонках ЧР по лыжероллерам

«Что касается первых двух гонок, предпочтение [в дуэли с Андреем Красновым] отдаю все-таки Устюгову, потому что спортсмены побегут не на скоростных роллерах, а на обычных, тяжелых, на которых мы тренируемся.



Сергей – более функциональный и выносливый спортсмен. Андрей все-таки специалист спринта в большей степени», – отметил главный тренер сборной Югры по лыжным гонкам Сергей Турышев.