Вяльбе пожаловалась на отсутствие конкуренции в женской лыжной сборной России

«У нас сейчас самая большая проблема связана с Натальей Непряевой. У неё нет конкурентов в стране. В прошлом году она могла выйти на максимум на соревнованиях.



Если ты можешь показать максимум, то тебе не обязательно нужны иностранные спортсмены. Но иностранные спортсмены без России на этапах Кубка мира и иных стартах делают шаг назад, особенно с учетом того, что Непряевой нет», — цитирует Вяльбе ТАСС.