Вяльбе пожаловалась на отсутствие конкуренции в женской лыжной сборной России

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, что у женщин есть проблемы с конкуренцией. Олимпийская чемпионка Наталья Непряева превосходит всех остальных.
«У нас сейчас самая большая проблема связана с Натальей Непряевой. У неё нет конкурентов в стране. В прошлом году она могла выйти на максимум на соревнованиях.
Если ты можешь показать максимум, то тебе не обязательно нужны иностранные спортсмены. Но иностранные спортсмены без России на этапах Кубка мира и иных стартах делают шаг назад, особенно с учетом того, что Непряевой нет», — цитирует Вяльбе ТАСС.
В прошлом сезоне Непряева заняла первое место в общем зачёте Кубка России. 27-летняя лыжница является лидером российской сборной.
Также Наталья по три раза становилась призёром Олимпиады и чемпионатов мира.