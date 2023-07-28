Устюгов рассказал о борьбе с Красновым во время эстафеты на чемпионате по лыжероллерам

"Я Андрея Краснова с утра подкалывал, что у нас будет заруба. Он настраивался и радовался, когда у него ребята на первых этапах убегали. Я знал, что все будет на последнем этапе решаться. Хорошо, что ушли вдвоем с Андреем, а третья и четвертая команды уходили чуть поодаль - это был для нас большой плюс", - сказал Устюгов.