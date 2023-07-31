Устюгов рассказал о планах выступить в финале Кубка России по лыжероллерам

«В Бутурлиновке пройдёт финал Кубка России по лыжероллерам. Я думаю, многие лыжники, которые гонялись с чистыми лыжероллистами, поедут туда. Мы с Рифатом Сафиуллиным, скорее всего, примем участие в финале Кубка по роллерам и будем готовиться к зиме. Мы – зимники», – сказал Устюгов в интервью «Юграмегаспорту».