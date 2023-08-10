Норвежцы усомнились в рекордных цифрах тестов лыжника Бьорна Дэли

«Вероятно, таким цифрам способствовали 2 фактора: мы измеряли очень быстро и делали очень много замеров. Тогда показатели больше 90 не были чем-то необычным. Думаю, мы измеряли каждые 20 секунд.



Мы делали такие тесты всё межсезонье, но никогда в соревновательный период, а именно зимой я был в лучшей форме.



К каждому тестированию мы готовились, как к отдельному старту на соревнованиях.



Норвежцы придерживаются мнения, что если у вас МПК меньше 75, то до медалей на крупнейших стартах вам будет нереально добраться. Хотя делают оговорку, что цифры МПК сами по себе и чемпионом вас не сделают», – приводит слова Дэли NRK.