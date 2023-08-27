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Российская лыжница Непряева сменила фамилию

Российская лыжница Наталья Непряева приняла решение изменить фамилию, рассказал старший тренер сборной России Юрий Бородавко. Он добавил, что в дальнейшем она будет выступать под фамилией мужа, Александра Терентьева, об этом пишет РИА «Новости».

Российская лыжница Непряева сменила фамилию
© РИА Новости

Напомним, что 23 августа 2023 года Наталья вышла замуж за двукратного бронзового призера Игр Александра Терентьева.

«Наталья будет соревноваться под фамилией мужа, а как иначе? Это дела житейские», - отметил Бородавко.

Тренер выразил надежду, что свадьба придаст молодоженам спокойствие и уверенность в завтрашнем дне.

Терентьеву 24 года, Непряевой 27 лет. В активе спортсменки олимпийское золото, серебро, две бронзы, а также победа в Кубке мира по лыжным гонкам и на многодневке «Тур де Ски».

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