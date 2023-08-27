Российская лыжница Непряева сменила фамилию

Российская лыжница Наталья Непряева приняла решение изменить фамилию, рассказал старший тренер сборной России Юрий Бородавко. Он добавил, что в дальнейшем она будет выступать под фамилией мужа, Александра Терентьева, об этом пишет РИА «Новости».

Напомним, что 23 августа 2023 года Наталья вышла замуж за двукратного бронзового призера Игр Александра Терентьева.

«Наталья будет соревноваться под фамилией мужа, а как иначе? Это дела житейские», - отметил Бородавко.

Тренер выразил надежду, что свадьба придаст молодоженам спокойствие и уверенность в завтрашнем дне.