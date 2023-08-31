Лыжник Спицов проходит курс лечения после укуса клеща

"Спицов проверился после укуса клеща, со здоровьем у него все в порядке, - сказал Бородавко. - Но ему все равно нужно пройти обязательное медикаментозное лечение, поэтому тренировочные нагрузки снижены до тех пор, пока он не пройдет полный курс. Денис должен присоединиться к команде на сборе чуть позже. С запозданием, максимум на день-два".