Фалеева выиграла гонку на чемпионате России по лыжероллерам

Фалеева выиграла гонку на 15 км, одержав вторую победу на ЧР по лыжероллерам
Лыжница Анастасия Фалеева стала победительницей гонки на 15 км классическим стилем с раздельным стартом на летнем чемпионате России по лыжероллерам — 2023. Ранее на этих соревнованиях спортсменка, представляющая Санкт-Петербург, заняла первое место в классическом спринте.
Лыжероллеры. Чемпионат России – 2023. 15 км, классический стиль.
1. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург) — 43:36.1.
2. Ольга Царёва (Республика Коми) — отставание 22 секунды.
3. Мария Истомина (Архангельская область) +27.2.
4. Елизавета Пантрина (Тюменская область) +27.6.
5. Анастасия Прокофьева (Москва) +47.8.
Также сегодня, 18 сентября, в 13:00 мск стартовала мужская гонка на 20 км классическим стилем с раздельным стартом.
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