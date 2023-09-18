Фалеева выиграла гонку на чемпионате России по лыжероллерам

Лыжница Анастасия Фалеева стала победительницей гонки на 15 км классическим стилем с раздельным стартом на летнем чемпионате России по лыжероллерам — 2023. Ранее на этих соревнованиях спортсменка, представляющая Санкт-Петербург, заняла первое место в классическом спринте.