Вяльбе посоветовала россиянам поторопиться с покупкой квартиры в Мариуполе

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе дала совет россиянам по поводу инвестиций в недвижимость. Об этом сообщает РИА Новости.

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По ее словам, стоит поторопиться с покупкой квартиры в Мариуполе.

«Посмотрите, какой Мариуполь становится, просто фантастика. Надо быстрее квартиру там покупать, пока ценник не вырос», — отметила Вяльбе.

Глава ФЛГР добавила, что один раз в жизни была на Украине в январе 1988 года. Спортсменка летела из Таллина в Симферополь, но самолет сделал вынужденную посадку в Киеве.

«Пока договаривалась о посадке на другой рейс, оставила сына в комнате матери и ребенка, попросила тетушку какую-то последить за ребенком. Оставила там чехословацкий стирающийся памперс, пришла — ребенок лежит, памперса нет. И тетушки тоже», — рассказала Вяльбе.