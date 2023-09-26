Губерниев посоветовал Вяльбе пить меньше "Озверина"

«Кажется, Елена Валерьевна сейчас озабочена политической конъюнктурой, а не заботой о своих спортсменах, которая всегда остается на словах. К высказыванию Исинбаевой можно относиться по-разному, но она принесла нам немало славных побед. Как, впрочем, и сама Елена Вяльбе. Поэтому тут надо либо меньше пить «Озверина», либо — коньяка по утрам», — сказал Губерниев.