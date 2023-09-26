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Губерниев посоветовал Вяльбе пить меньше "Озверина" после ее слов об Исинбаевой

Высказывание главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе об отъезде олимпийской чемпионки по легкой атлетике Елены Исинбаевой из России было слишком грубым, сказал в интервью kp.ru комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев.

Губерниев посоветовал Вяльбе пить меньше "Озверина"
©  РИА Новости

«Кажется, Елена Валерьевна сейчас озабочена политической конъюнктурой, а не заботой о своих спортсменах, которая всегда остается на словах. К высказыванию Исинбаевой можно относиться по-разному, но она принесла нам немало славных побед. Как, впрочем, и сама Елена Вяльбе. Поэтому тут надо либо меньше пить «Озверина», либо — коньяка по утрам», — сказал Губерниев.

Елена Вяльбе до этого раскритиковала олимпийскую чемпионку по легкой атлетике и посоветовала ей «закрыть рот и жить в своей Испании».

17 июля Исинбаева заявила, что удостоенные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер, а в сентябре она возвращается на работу в Международный олимпийский комитет (МОК). Ее слова вызвали бурное обсуждение общественности. В феврале 2023 года Исинбаева, которая имеет звание майора российской армии, попала на 50 лет в санкционный список Украины.

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