Уткин оскорбил Вяльбе

"Елена Вяльбе, конечно, феноменально глупа. И вот пытаешься это примирить с тем, что она главная в стране по лыжам, и с лыжами она определенно разобралась.



А мирить нечего. Она как бабка с малиновым вареньем. Офигенное варенье. И чай заваривает. И стол накрыт, и прям из блюдца пить хочется, хотя кому это щас в голову придет - но как начнет бабушку нести - и про инопланетян, и про мироустройство, я вас уверяю - у нее еще и есть понимание про двигатель внутреннего сгорания, чего и как там горит. И ведь слушать начнешь. И даже не выберешь время возразить. А если выберешь время - так и проблем не оберешься. А просто слушать Вяльбе не надо. Варенья наварила, чаю налила - остальное как в убогий рэп вслушиваться. Фон", - написал Уткин.