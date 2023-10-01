Тренер паралимпийской сборной России отреагировала на допуск на Игры-2024

«Если говорить конкретно о нейтральном статусе, то давайте вспомним, как мы участвовали в последних Паралимпиадах. Как раз без флага и гимна ездили. Участвовать надо, если условия будут такие же, как в предыдущие годы. Мы следим за полемикой в информационном пространстве между чиновниками и людьми от спорта. Понятно, что, если придётся самим себе покупать инвентарь, оплачивать поездку и проживание, мало найдётся паралимпийцев, способных себе позволить это. Что касается возможных деклараций с какими-либо осуждениями, говорить за всех спортсменов не могу. Но уверена, что у меня ни один человек ничего подписывать не будет», — приводит слова Громовой «РИА Новости Спорт».