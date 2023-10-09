Международный союз конькобежцев оставил в силе санкции против россиян

Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе отстранение российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщается на сайте организации.

Совет организации заявил, что продолжит следить за ситуацией на Украине и ее влиянием на деятельность союза, а также за решениями и их реализацией в рамках олимпийского движения. При этом отмечается, что санкции против российских и белорусских спортсменов будут работать и дальше.

7 и 8 октября прошел Совет ISU, одной из задач которого должно было стать обсуждение возможности возвращения сборных России и Белоруссии на международные соревнования. Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев заявил, что в результате организация не обсуждала этот вопрос.