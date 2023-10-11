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Губерниев — о возвращении Кузьминой: может, у неё кончились деньги

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу возвращения в спорт трёхкратной олимпийской чемпионки Анастасии Кузьминой, считая, что к этому событию приковано слишком много внимания.

Губерниев — о возвращении Кузьминой: может, у нее кончились деньги
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«Молодец, что возобновила карьеру. Однако, честно говоря, я не очень понимаю ажиотажа, который возник. Она будет выступать за Словакию. Возможно, она ищет для себя новые вызовы. Может, у неё кончились деньги или ещё что то. За неё можно только порадоваться. Но к нам это никакого отношения не имеет. Поэтому вернулась и вернулась», — сказал Губерниев «Матч ТВ».

Напомним, 39-летняя Анастасия Кузьмина, проживающая в Словакии и представляющая национальную команду этой страны, объявила о возвращении в биатлон на домашнем для неё чемпионате Европы по биатлону в 2024 году.

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