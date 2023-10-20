Скончалась олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова

Долгое время Анфиса Резцова была единственной женщиной в мире, становившейся олимпийской чемпионки сразу в двух зимних видах спорта – лыжных гонках и биатлоне. Отметим, что в биатлоне Анфиса Резцова была первой в истории этого вида спорта победительницей Олимпийских игр. В её активе два олимпийских золота в биатлоне и одно в лыжных гонках. Также Анфиса Резцова — двукратная обладательница Кубка мира по биатлону.