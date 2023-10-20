Чем запомнилась легендарная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова

На 59-м году жизни умерла легендарная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова. Она скончалась 19 октября в реанимации. URA.RU рассказывает, чем запомнилась известная спортсменка.

Детство

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Анфиса Резцова, в девичестве Романова, родилась 16 декабря 1964 года в деревне Якимец Владимирской области. Спустя четыре года после ее рождения родители переехали во Владимир. Путь юной олимпийской чемпионки начался еще со школы. В класс Резцовой пришел тренер по лыжным гонкам Виктор Прокофьев. Он отбирал девочек для тренировок, и среди двадцати школьниц оказалась пятиклассница Анфиса.

Достижения в лыжных гонках

Тренер не возлагал на Резцову особых надежд, не видел в ней перспектив, но девочка не переставала усердно тренироваться. В 16 лет она состояла в составе юниорской сборной СССР. Девочка перешла к другому тренеру и перестала быть «одной из двадцати». На сборах Олимпиады-1984 Анфиса тренировалась наравне со своими кумирами — Раисой Сметаниной и Галиной Кулаковой. В Сараево девушка не поехала, тренер настраивал ее на Олимпийские игры в Калгари.

В 1988 году Резцова была полностью готова к Олимпийским играм в Канаде. К этому времени она уже считалась одной из сильнейших спортсменок планеты и имела международное призвание. На Олимпиаде Анфиса завоевала две медали — серебряную в гонке на 20 километров и золотую в эстафете.

Смена траектории

В 21 год Анфиса вышла замуж за Леонида Резцова. Через год после Олимпиады в Канаде Анфиса родила дочку Дашу. Спортсменку уговаривали вернуться к тренировкам и эстафетам как можно скорее, но девушка торопиться не хотела. Резцова вернулась в спорт через девять месяцев. Но к тому времени коллеги не особо были рады ее возвращению и сомневались в ее форме.

Спустя время Резцова взяла в руки винтовку и начала заниматься биатлоном. К тому моменту ее муж уже закончил спортивную карьеру и был тренером сборной.

Победы в биатлоне

Очередная Олимпиада в жизни Резцовой прошла в 1992 году. Но теперь лыжница занималась другим видом спорта — биатлоном. На соревнованиях в Альбервилле Анфиса взяла «бронзу» в эстафете и стала чемпионкой в спринте.

Прекрасная лыжная подготовка дала Анфисе преимущество в скорости над соперниками. Пусть ее стрельба и была неважной, но это не мешало ей регулярно финишировать в тройке лидеров. Спортсменка произвела фурор в биатлоне.

Через два года проходили соревнования в Лиллехаммере. Анфиса провалила индивидуальные гонки, но взяла «золото» в эстафете.

Завершение спортивной карьеры

Резцова покинула сборную по возвращении домой. Она надеялась, что это временно, но больше ей не поступало приглашений в биатлонную сборную. Тогда она приняла решение вернуться в лыжный спорт.

Анфиса прошла отбор в главную команду страны и последним триумфом в ее карьере стал Чемпионат мира-1999, проходивший в австрийском Рамзау. Спортсменка пробилась в эстафетную четверку и вместе с подругами по команде снова взошла на верхнюю ступень пьедестала.

Всего за свою карьеру Резцова завоевала три золотые медали на Олимпийских играх. Также она три раза получала высшие призы на чемпионатах мира по лыжным гонкам и два раза была обладательницей Кубка мира по биатлону.

Окончательно спортсменка завершила свою карьеру в 2000 году. После этого она долго возглавляла Федерацию биатлонного спорта Московской области.

Жизнь без большого спорта