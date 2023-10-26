Губерниев жестко раскритиковал FIS за продление недопуска российских лыжников

«Совет FIS лучше бы подумал о том, что происходит с лыжами, потому что они гробят лыжи. Россия — абсолютный гегемон, мало того, что она не выступает, так дистанции уравняли среди мужчин и женщин, и организация соревнований чудовищная. У них падают просмотры, и все в лыжах плохо, еще и русских нет», — сказал Губерниев.