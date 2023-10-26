Фристайлист Ридзик пожаловался, что футбол смотрят даже в отсутствие результатов

«Наши руководители не смотрят на пиар, рекламу – это идет третьим, четвертым, десятым делом. Но на это надо обращать внимание.



В России, к сожалению, существует узкий круг видов спорта национального уровня, их может назвать каждый – футбол, хоккей, лыжи, биатлон и фигурное катание. Эти виды спорта постоянно крутят по телевизору, по новостям, и у людей вырабатывается сигнал – надо следить.



В футболе результатов нет, но все смотрят. Однако раз в четыре года вспоминают о видах спорта, где не снежок под забором пинают, а медали зарабатывают, где россияне являются лидерами. Я не с негативом к тем видам спорта, это просто констатация факта, это показатель работы», – сказал Ридзик.