Швед Понсилуома получил травму перед первым этапом КМ по биатлону

«Я сейчас не очень волнуюсь, но я должен доверять тому, что сделал этим летом, до этого у меня был очень хороший тренировочный год. Я надеюсь, что всё быстро утихнет, мне очень хорошо помогают физиотерапевты на месте, и я надеюсь скоро вернуться на снег», — сообщил Понсилуома каналу SVT Sport.