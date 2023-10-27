Губерниев отреагировал на известие о смерти Маматова

«Вот ещё одна потеря огромная биатлонная, к сожалению. Ушёл Виктор Маматов. Он долго болел. Хочу сказать, что Виктор Фёдорович всегда был образцом не просто спортсмена, он был иконой стиля. Он был учителем, учёным, педагогом замечательным, наставником настоящим. Тот человек, который блестяще развивался и в спорте, и после завершения спортивной карьеры. Мне даже посчастливилось в своё время в Рупольдинге на премии Biathlon Award про него перед награждением делать презентацию, причём, на английском языке. Представляете, как волновался, когда готовился. Мы много с ним общались. Это действительно настоящая потеря для нас, потому что он как икона стиля был.



Виктор Фёдорович был и остаётся настоящим примером. Двукратный олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира. В его годы было мало дистанций, но он показывал всем нам, что развиваться, быть по-настоящему требовательным к себе можно и в спорте, и за его пределами. Невероятный был человек. Его будет по-настоящему не хватать мне лично и всем нам. Помним», — сказал Губерние в видео, опубликованном в его соцсетях.