Тихонов высказался о смерти Маматова

Тихонов о смерти Маматова: «Ушел мой друг и товарищ по команде. На всех постах он зарекомендовал себя как достойнейший человек»
Двукратный олимпийский чемпион Виктор Маматов на всех постах, которые занимал, проявил себя достойнейшим образом, сказал «Матч ТВ» четырехкратный олимпийский чемпион, бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов.
В пятницу стало известно, что почетный вице президент СБР Маматов скончался в возрасте 86 лет. Вместе с Тихоновым он выигрывал золотые медали Олимпиад 1968 и 1972 гг в эстафете.
— На всех постах зарекомендовал себя как достойнейший человек. После спорта высших достижений он был директором техникума физкультуры, который я оканчивал до него. Дальше он был тренером сборной СССР. Есть учебник Виктора Маматова. Он отвечал за зимние виды спорта у [бывшего президента ОКР] Виталия Смирнова… Выражаю соболезнования всем родным и близким. Ушел из жизни великий спортсмен и великий человек, мой друг и товарищ по команде. Царствие небесное, — сказал Тихонов «Матч ТВ».
Маматов — двукратный олимпийский чемпион в эстафете и четырехкратный чемпион мира по биатлону. После завершения карьеры получил звание заслуженного тренера СССР, в период c 1989 по 1992 год занимал пост главы Федерации биатлона СССР, с 1993 по 2002 год был первым вице президентом Международной федерации биатлона (IBU).