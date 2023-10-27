Тихонов высказался о смерти Маматова

— На всех постах зарекомендовал себя как достойнейший человек. После спорта высших достижений он был директором техникума физкультуры, который я оканчивал до него. Дальше он был тренером сборной СССР. Есть учебник Виктора Маматова. Он отвечал за зимние виды спорта у [бывшего президента ОКР] Виталия Смирнова… Выражаю соболезнования всем родным и близким. Ушел из жизни великий спортсмен и великий человек, мой друг и товарищ по команде. Царствие небесное, — сказал Тихонов «Матч ТВ».