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Глава Международного союза биатлонистов Далин выразил соболезнования в связи с уходом Виктора Маматова

Глава Международного союза биатлонистов почтил память Виктора Маматова.

Глава Международного союза биатлонистов выразил соболезнования в связи с уходом Маматова
© Sports.ru

Маматов ушел из жизни в возрасте 86 лет.

«IBU очень опечален известием о том, что бывший вице-президент организации Виктор Маматов ушел из жизни.

Виктор был чрезвычайно увлечен биатлоном и внес весомый вклад в вид спорта за время своей блестящей карьеры спортсмена, тренера, вице-президента IBU, Союза биатлонистов России и Олимпийского комитета России.

Двукратный олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира, он впоследствии стал успешным тренером сборной СССР, а позже внес важный вклад в основание и успешное развитие IBU.

Виктор пользовался всеобщим уважением и симпатией в биатлонной семье. Наши мысли с его семьей и друзьями в это трудное время», – сказал глава IBU Олле Далин.