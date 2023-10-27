Глава Международного союза биатлонистов выразил соболезнования в связи с уходом Маматова

«IBU очень опечален известием о том, что бывший вице-президент организации Виктор Маматов ушел из жизни.



Виктор был чрезвычайно увлечен биатлоном и внес весомый вклад в вид спорта за время своей блестящей карьеры спортсмена, тренера, вице-президента IBU, Союза биатлонистов России и Олимпийского комитета России.



Двукратный олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира, он впоследствии стал успешным тренером сборной СССР, а позже внес важный вклад в основание и успешное развитие IBU.



Виктор пользовался всеобщим уважением и симпатией в биатлонной семье. Наши мысли с его семьей и друзьями в это трудное время», – сказал глава IBU Олле Далин.