Двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Маматова похоронят 30 октября

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Похороны двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Виктора Маматова пройдут 30 октября на Троекуровском кладбище. Об этом ТАСС сообщил его сын Александр Маматов.

"Похороны пройдут в понедельник", - сказал Александр Маматов. Виктор Маматов будет похоронен рядом с супругой, которая скончалась в прошлом году.

Маматов умер 27 октября в возрасте 86 лет, о причинах смерти не сообщается. Он дважды становился олимпийским чемпионом в эстафете 4x7,5 км (1968, 1972), также был четырехкратным чемпионом мира - в индивидуальной гонке на 20 км (1967) и в эстафете 4x7,5 км (1969-1971). На Олимпийских играх 1984 года в Сараево Маматов был тренером сборной СССР, он являлся заслуженным тренером СССР и почетным мастером спорта СССР, был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством", Дружбы народов, дважды - орденом Трудового Красного Знамени.