Чемпион Европы по биатлону вышел из комы

«Сейчас ему лучше, он проснулся. Он не может говорить, потому что интубирован, но отвечает жестами. Я не буду комментировать личные вещи, которые с ним произошли, но могу только сказать вам, что c ним много всего случилось. И в личном плане, и в профессиональном в армии, и в спорте. Вы знаете о скандалах с федерацией, из-за которых он также завершил карьеру в 2020 году, о проблемах с сердцем, о травме мышцы бедра, которую он получил в 2015 году… Однако сейчас ему лучше, и я верю, что он выздоровеет», — цитирует Фуртунова Telegraph.