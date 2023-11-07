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Чемпион Европы по биатлону Анев вышел из комы

Чемпион Европы по биатлону 2019 года в индивидуальной гонке болгарин Красимир Анев был выведен из состояния медикаментозной комы. Об этом изданию Telegraph сообщил тренер спортсмена Георгий Фуртунов.

Чемпион Европы по биатлону вышел из комы
© globallookpress.com

«Сейчас ему лучше, он проснулся. Он не может говорить, потому что интубирован, но отвечает жестами. Я не буду комментировать личные вещи, которые с ним произошли, но могу только сказать вам, что c ним много всего случилось. И в личном плане, и в профессиональном в армии, и в спорте. Вы знаете о скандалах с федерацией, из-за которых он также завершил карьеру в 2020 году, о проблемах с сердцем, о травме мышцы бедра, которую он получил в 2015 году… Однако сейчас ему лучше, и я верю, что он выздоровеет», — цитирует Фуртунова Telegraph.

Напомним, 1 ноября 2023 года Анев был обнаружен с огнестрельным ранением в живот.

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