IBU попросил китайцев не участвовать в Международной лиге клубного биатлона

"Я с утра говорил с главным тренером китайского клуба Андреем Прокуниным. Я официально могу сказать, что китайские спортсмены не примут участия. Это не зависит от нежелания или невозможности. Им поступила вежливая настоятельная просьба от Международного союза биатлонистов не принимать участия", - сказал Нуждов.