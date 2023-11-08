Вяльбе рассказала о живущем на Украине отце

"Папа живет на Украине - там он и родился. К сожалению, я с ним не общаюсь. Даже не знаю, жив ли он сейчас, или нет.



Когда мне было лет 20, я хотела с ним общаться, но наши отношения не были искренними. Я никогда не называла его папой. Потом я поняла, что ему от меня ничего не надо, кроме денег. В какой-то момент я устала быть дойной коровой и решила, что это надо просто прекратить", - сказала Вяльбе в передаче "Жизнь и судьба" на телеканале "Россия 1".