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Елена Вяльбе о младшем брате: «Миша ушел добровольцем в самом начале СВО»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в эфире передачи «Жизнь и судьба» на канале «Россия 1» рассказала о своей семье. Она пояснила, что ее младший брат Михаил ушел добровольцем в самом начале спецоперации.

Вяльбе рассказала об ушедшем добровольцем на СВО брате
© РИА Новости

«Миша ушел добровольцем в самом начале СВО. Это было как-то удивительно», — отметила глава ФЛРГ.

Вяльбе пояснила, что редко видится с младшим братом, так как он живет в Приморье. Вместе с тем, она поддерживает с ним, а также со старшим братом контакты.

Вяльбе рассказала о живущем на Украине отце

Во время одной из поездок старший брат сообщил, что Михаил записался добровольцем на СВО.

По ее словам, ранее младший брат уже бывал в горячих точках. Она добавила, что с ним все хорошо, время от времени он звонит по видеосвязи, но мало о чем рассказывает.

Вяльбе отметила, что ее родной отец проживает на Украине. Она пояснила, что ничего не знает о его судьбе, так как давно прекратила с ним общение.

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