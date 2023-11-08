Вяльбе рассказала об ушедшем добровольцем на СВО брате

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в эфире передачи «Жизнь и судьба» на канале «Россия 1» рассказала о своей семье. Она пояснила, что ее младший брат Михаил ушел добровольцем в самом начале спецоперации.

© РИА Новости

«Миша ушел добровольцем в самом начале СВО. Это было как-то удивительно», — отметила глава ФЛРГ.

Вяльбе пояснила, что редко видится с младшим братом, так как он живет в Приморье. Вместе с тем, она поддерживает с ним, а также со старшим братом контакты.

Во время одной из поездок старший брат сообщил, что Михаил записался добровольцем на СВО.

По ее словам, ранее младший брат уже бывал в горячих точках. Она добавила, что с ним все хорошо, время от времени он звонит по видеосвязи, но мало о чем рассказывает.