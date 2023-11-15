Резцова и Нигматуллина выступят на Кубке Международной лиги клубного биатлона

Призеры Олимпийских игр Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова выступят на Кубке Международной лиги клубного биатлона, который пройдет в Ханты-Мансийске. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор лиги Валерий Польховский.

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"Нигматуллина и Резцова заявлены. По их допуску вопросов никаких не было, девочки готовятся", - сказал Польховский, отметив, что биатлонистки еще не приехали в Ханты-Мансийск.

Резцова и Нигматуллина в прошлом сезоне уходили в декретный отпуск.

Кубок Международной лиги клубного биатлона пройдет 18-19 ноября в Центре зимних видов спорта имени А. В. Филипенко. В нем примут участие биатлонисты России и Белоруссии. Ожидалось также участие спортсменов из Китая, однако они отказались от поездки в Россию после угроз со стороны Международного союза биатлонистов (IBU), который не санкционировал проведение турнира.

В программе соревнований четыре гонки: в первый день пройдут мужской и женский масс-старты, на следующий - гонки преследования. Турнир носит коммерческий характер, в биатлонной лиге ранее сообщили, что победители гонок получат по 1 млн рублей, за второе место полагается 500 тысяч рублей, за третье - 250 тысяч рублей.