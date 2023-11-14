Вяльбе: лыжники не должны чувствовать себя комфортно в сборной России

"В целом проблемы с мотивацией нет в команде. Кроме двоих человек, которые были в группе у Маркуса Крамера, понятно, что у него совсем другой подход к людям, он все-таки со своей немецкой точки зрения, было как-то слишком по-домашнему. Наши тренеры более жесткие, наверное, этим ребятам не совсем здесь комфортно. Но в сборной, кстати, вообще не должно быть комфортно, - добавила она.