Ростовцев заявил, что не понимает, зачем нужен Кубок МЛКБ по биатлону

«У меня нет понимания, зачем эти соревнования нужны, кроме того, чтобы спортсмены заработали денег, а кто-то на этом пропиарился.



Мы много это обсуждали, но мне непонятно с методической точки зрения, почему нужны соревнования, если в прошлом году весь тренерский штаб говорил об излишней соревновательной нагрузке, которая приводила к болезням спортсменов и пропускам соревнований.



Их услышали и приняли практически идеальный календарь, близко совмещенный с международными соревнованиями. Календарь оказался разбит на блоки с паузой между ними. У нас не так много стадионов, где мы можем провести чемпионат России во второй половине марта.



Сейчас тренеры пытаются инициировать дополнительную соревновательную деятельность. С точки зрения методики группа Шашилова не видит в этом целесообразности и будет в это время в Тюмени. Группа Истомина и так проводит сбор в Ханты-Мансийске и в рамках контрольных тренировок и подводящей скоростной работы может участвовать в этих стартах.



К сожалению, группа Каминского сократила сбор на высоте на Семинском перевале. По плану было с 9 по 19 ноября. Чтобы не допустить сокращения дней на высоте, пришлось сократить время отдыха между Алданом и Семинским перевалом. Непонятно, как это отразится на спортсменах, но они сами приняли такое решение.



СБР (Союз биатлонистов России) не участвует в этом процессе. Мы не можем запретить это спортсменам, но пусть они посмотрят свои контракты с ЦСП (Центром спортивной подготовки), где четко регламентируется участие спортсменов в соревнованиях, не включенных в календарный план, и какие санкции могут за это быть», – сказал вице-президент СБР по спорту Павел Ростовцев.