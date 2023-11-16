Губерниев жестко ответил на критику МЛКБ

«Тут один обиженный пассажир из руководства СБР выступил против турниров, которые организует наша страна для поддержки спорта и спортсменов!!! Так откровенно ненавидеть российский спорт, биатлонистов и болельщиков может только ярко выраженный моральный урод…. Поздравляю дружную команду Виктора Майгурова!!! Молодцы!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.