Большунов выиграл коньковую разделку на 10 км в рамках Кубка Хакасии

В Вершине Тёи прошла мужская гонка с раздельным стартом на 10 км в свободном стиле в рамках Всероссийских соревнований «Кубок Хакасии» по лыжным гонкам. Её победителем стал трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов.