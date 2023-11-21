Биатлонистка Экхофф: запрет на фтор разрушит спорт

«Запрет на использование фтора может привести к разрушению спорта. Как именно? Норвегия станет доминировать в биатлоне так же, как и в лыжных гонках. Благодаря работе сервисменов сборной, Норвегия сейчас имеет чрезвычайное преимущество на трассе. Мне было грустно наблюдать за тем, что произошло в Шушене, где норвежцы заняли первые 10 мест в масс-старте. Представляю, какой хаос творится в стане соперников. Думаю, после таких результатов на открытии сезона они испытывают стресс. И не могу представить, чтобы норвежцы делились своими секретами по подготовке лыж с конкурентами. Мы никогда этого не делаем», — приводит слова Экхофф VG.