Норвежский лыжник: россияне были почти единственными нашими соперниками

«Очевидно, что им наверняка сложно мотивировать себя. Думаю, это [отстранение] очень негативно на них скажется. Нужно, чтобы боевые действия закончились как можно быстрее.



Разумеется, не только ради лыжного спорта, хотя это крайне негативно действует и на него, и на российские лыжи в частности.



В последние годы они были почти единственными нашими соперниками, поэтому неудивительно, что их отсутствие очень сильно сказывается на остроте конкуренции и на лыжных гонках как продукте.



Будем надеяться, что скоро воцарится мир и они смогут вернуться», – сказал четырехкратный чемпион мира, норвежец Иверсен.