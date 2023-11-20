Норвежский лыжник: россияне были почти единственными нашими соперниками

Норвежский лыжник Иверсен: «Россияне были почти единственными нашими соперниками. Надеюсь, скоро воцарится мир и они смогут вернуться»
Норвежский лыжник Эмиль Иверсен рассчитывает на возвращение россиян к турнирам.
«Очевидно, что им наверняка сложно мотивировать себя. Думаю, это [отстранение] очень негативно на них скажется. Нужно, чтобы боевые действия закончились как можно быстрее.
Разумеется, не только ради лыжного спорта, хотя это крайне негативно действует и на него, и на российские лыжи в частности.
В последние годы они были почти единственными нашими соперниками, поэтому неудивительно, что их отсутствие очень сильно сказывается на остроте конкуренции и на лыжных гонках как продукте.
Будем надеяться, что скоро воцарится мир и они смогут вернуться», – сказал четырехкратный чемпион мира, норвежец Иверсен.
На данный момент россияне не допускаются к соревнованиям под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).
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Норвежский лыжник Иверсен: «Россияне были почти единственными нашими соперниками. Надеюсь, скоро воцарится мир и они смогут вернуться»